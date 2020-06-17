Минай - Динамо: смотреть видео и обзор матча 1/2 Кубка Украины 2019/2020

Киевское Динамо стало первым финалистом Кубка Украины по футболу. В матче 1/2 финала подопечные Алексея Михайличенко на Минай-Арене в Закарпатской области уверенно одолели представителя Первой лиги клуб Минай.

Счет в матче уже на девятой минуте открыл Микаэль Дуелунд, которому ассистировал Александр Караваев. Для датского игрока это взятие ворот стало дебютным в футболке Динамо.

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На 27-й минуте арбитр матча Екатерина Монзуль назначила в ворота хозяев пенальти. К точке подошел испанский форвард киевлян Фран Соль, но пробил мимо ворот.

Впоследствии ситуацию с нереализованным пенальти исправил тот же Дуелунд, оформив дубль.

После перерыва киевляне забили третий мяч. Однако взятие ворот Бениамина Вербича отменили после просмотра видеоповтора.



























Скандальный баннер и незабитый пенальти: как Динамо вышло в финал Кубка Украины / 7 фотографий

Победа над Минаем вывела бело-синих в финал Кубка Украины. Их соперник определится 24 июня в матче между Мариуполем и Ворсклой. Финальная игра в кубке должен состояться 8 июля на Арене-Львов.

Скандальный баннер

Хотя матч проходил официально без зрителей, за забором за игрой наблюдали несколько десятков футбольных болельщиков, которые принесли с собой баннеры.

Один из плакатов был в поддержку полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.

Баннер с призывом #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина — Ред.) четко попал в трансляцию. Чьи именно фанаты вывесили этот постер пока не известно.

Джорджа Флойда убили 25 мая во Миннеаполисе. Этот инцидент вызвал массовые антирасистские протесты в США и Европе. Шовина задержали и предъявили обвинение в убийстве.