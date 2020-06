Кто в Украине выигрывает от отсутствия фанатов на стадионах и какая ситуация в мире

Футбольный мир постепенно оправляется от паузы, наступившей из-за пандемии коронавируса. После того, как игра миллионов исчезла из крупных стадионов и экранов телевизоров почти на три месяца, поклонники футбола радовали себя разве что ретроматчами.

Исключением стали только шесть стран мира: Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Тайвань, Бурунди и Никарагуа. Фанаты шутили, что звездным футболистам, вроде Роналду, Месси, Салаха или Мбаппе, следует присмотреться к климату и футболу в Беларуси. С другой стороны, ВОЗ, УЕФА и другие мировые организации критиковали проведение матчей.

Поскольку Беларусь оставалась единственной европейской страной с футболом и с болельщиками, ее лига добралась до Англии — британский спортивный вещатель Sky Sports приобрел права на обзоры матчей тамошнего чемпионата.

Но уже скоро англичане увидят и своих кумиров в режиме live. С 17 июня возобновится английская Премьер-лига. По меньшей мере до старта сезона-2020/21 болельщики не смогут попасть на стадионы Великобритании, Италии и Испании. С таким же условием возобновились немецкая Бундеслига и чемпионат Украины.

В России, которая по состоянию на 3 июня остается третьей страной мира по количеству зараженных коронавирусной инфекцией (432 тыс.), решили возобновить чемпионат страны по футболу с 19 июня с болельщиками на трибунах.

Допуск фанатов будет проводиться в несколько этапов. Сначала заполненность стадиона не должна превышать 10%. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что болельщики должны быть на трибунах в масках и перчатках.

Наставник российской сборной Станислав Черчесов назвал это решение хорошим.

Также известно, что болельщиков будут пускать на трибуны в Венгрии. Всего в стране зафиксирован 3 931 случай заражения. Впрочем, окончательное решение о допуске на арены будут принимать сами клубы.

На начальном этапе на стадионах откроют только три сектора, а лица старше 65 лет допускаться на футбол не будут. Также обязательным условием пребывания является наличие маски, а перед входом на арену будут измерять температуру.

Еще одной страной, где разрешили фанам присутствовать на стадионах, стала Болгария, где всего 2 560 инфицированных.

По приказу Министерства здравоохранения, на стадионы будут пускать зрителей, заполняя арены до 30%. Болельщиков будут размещать минимум через два сиденья друг от друга. Рестарт болгарского чемпионата запланирован на 5 июня.

С 22 мая в Украине начал действовать адаптивный карантин: постепенно начали открываться ТРЦ, летние террасы кафе, запустили общественный транспорт. А с 26 мая приняли решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу.

По новым правилам, количество лиц, которые могут находиться на стадионе во время матча УПЛ, не должна превышать 200, а их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Также обязательным условием является наличие маски.

Решение УАФ не пускать на трибуны болельщиков раскритиковал шеф-редактор журнала Футбол Артем Франков. В комментарии сайту Факты ICTV журналист сказал:

Также Франков рассказал, почему клубы УПЛ не отстаивают появление на аренах фанатов.

Отсутствие фанатов на трибунах может сыграть на руку и некоторым футболистам. Как недавно сказал легендарный футболист Франц Беккенбауэр, матчи без зрителей — прекрасная возможность наконец проявить себя “чемпионам мира по тренировкам”. Речь идет об игроках, которые буквально разрывают партнеров во время подготовительного процесса, но, выходя на поле, теряются под давлением трибун.

Когда именно болельщиков пустят на стадионы в Украине — не известно. При пустых трибунах футбольная игра больше напоминает товарняк, а зрители у экранов телевизора, кроме игры, могут писать конспекты с высказываний с тренерских скамеек, словесных упреков футболистов к арбитру и тому подобное.

Между тем киевское Динамо решило затянуть на трибуны виртуальных болельщиков. Киевляне организовали конкурс перед матчем 25 тура против Александрии, чтобы болельщики отправили видеосообщения со словами поддержки команде, которые футболисты смогут увидеть перед началом матча на табло.

Похожую схему уже практикуют в чемпионате Дании. Руководство ФК Орхус подключило болельщиков к видеоконференции через Zoom, а вдоль поля установило огромные экраны, на которых демонстрировалось изображение с веб-камер.

В апреле в чемпионате Беларуси на одной из трибун во время матча Кубка страны между Динамо Брест и Шахтером появились манекены с прикрепленными фото людей.

Настоящий скандал произошел в Корее. ФК Сеул, чтобы заполнить трибуны арены, заказал манекенов. Фанаты же заметили, что это не обычные манекены, а куклы из секс-шопа. Кроме извинений, клуб из Сеула уплатил штраф в размере $75 тыс.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020