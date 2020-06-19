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EA Sports показала первый тизер FIFA 21 и назвала дату релиза

Компания EA Sports выпустила дебютный тизер будущей видеоигры FIFA 21 и подтвердила, что ее международный релиз состоится 9 октября.

Культовая игра, которая впервые появилась в начале 90-х, будет доступна 6 октября для тех, кто сделает предзаказ на Ultimate Edition или Champions Edition. А вот участники подписки EA Access (PS4 и Xbox One) и Original Access смогут опробовать игру уже 1 октября.

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В первом ролике FIFA 21 заметно выделяется звезда ПСЖ Килиан Мбаппе, что может натолкнуть на то, что французский форвард станет лицом новой видеоигры.

В тизере можно заметить форварда Реала Эдена Азара, защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка, Стивена Бергвейна из Тоттенхэма, а также болельщиков красных на Энфилде и фанатов на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC и Switch, а затем на консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 (геймеры смогут бесплатно обновить свою копию, как только консоли PS5 и Xbox станут доступны). Сейчас не известно, когда выпустят версии для Nintento Switch или Stadia.

Подробнее об игре FIFA 21 (game play, режим карьеры, Volta, Pro Clubs и Ultimate Team) EA Sposts расскажет в августе.

Источник: EA Sports

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