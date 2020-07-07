Испанский гонщик Фернандо Алонсо собирается вернуться в Формулу-1 и со следующего сезона выступать в команде Renault.

Двукратный чемпион мира в Формуле-1, которому в июле исполнится 39 лет, уже подписал контракт с французской конюшней. BBC Sport, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что о сделке объявят уже 8 июля.

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В Renault Алонсо станет партнером француза Эстебана Окона и заменит австралийского пилота Даниэля Риккардо, который по окончании сезона-2020 переберется в McLaren.

Алонсо возвращается в команду, с которой выиграл свой первый чемпионат мира. Для испанца это уже будет третье возвращение в Renault.

View this post on Instagram A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Jan 4, 2020 at 4:15am PST



Между тем в Renault заявили, что команда отказывается комментировать слухи.

Почему Алонсо возвращается?

Покидая Формулу-1 Алонсо сказал, что он делает это, ведь достиг в Ф-1 большего, чем мечтал, и пришло его время достичь большего за пределами Ф-1.

Информация о переговорах Фернандо с Renault начала появляться в СМИ еще с ноября 2019 года.

— Алонсо мотивирован и готов вернуться в Формулу-1, — сказал в мае 2020 года его советник Флавио Бриаторе.

Инсайдеры считают, что время, которое гонщик провел вне Формулы-1 напомнило ему, что ни один другой автоспорт не приближает его к вершины удовольствия, кроме как королевские гонки.

View this post on Instagram A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Mar 21, 2018 at 10:06pm PDT

Впрочем, Алонсо должен смириться с тем, что он вряд ли сразу после возвращения станет конкурентоспособным. В следующем году командам придется использовать те же болиды, что и в 2020-м. Это связано с изменениями в правилах из-за коронавирусного кризиса.

Единственной надеждой для Алонсо и Renault станут новые технические правила, которые введут в 2022 году. Они ограничат бюджеты команд и позволят французской конюшни близко подойти к призовой тройки.