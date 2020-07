На трассе в Шпилберге успешно стартовал сезон-2020 в Формуле. Победителем Гран-при Австрии стал финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас.

Вторым добрался до финиша его партнер по команде Льюис Хэмилтон, но британцу выписали штраф за аварию с пилотом Red Bull Александером Албоном и в зачете он стал лишь четвертым.

Читайте: Mercedes перекрасил ливрею на сезон-2020 из-за движения BLM

В итоге второе место досталось пилоту Ferrari Шарлю Леклеру, который в квалификации был лишь седьмым. Третью ступеньку на пьедестале занял гонщик McLaren Ландо Норрис.

It’s been seven months since our last champagne shower… but our top three still know how to celebrate! #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/TSGwVpaCKB

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка

После первого этапа лидером зачета Кубка конструкторов является Mercedes (37), вторым идет McLaren (26) и тройку лидеров замыкает Scuderia Ferrari (19).

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal. #WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

Перед началом гонки сразу шесть пилотов решили не становиться на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Первыми с соответствующими заявлениями выступили пилот Red Bull Макс Ферстаппен и гонщик Ferrari Шарль Леклер. Они отметили, что по разным причинам не будут повторять соответствующий жест, но поддерживают борьбу с расизмом.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020