Украинская каратистка и трехкратная чемпионка Европы Анжелика Терлюга выложила в социальной сети Instagram ролик, на котором показала, как развлекается во время паузы в соревнованиях, связанной с пандемией.

Спортсменка назвала этот трюк доверительным экспериментом. В ролике спортсменка ногой эффектно сбивает с головы более высокого парня бутылку.

— Развлекаюсь, как могу, пока нет соревнований, — написала Терлюга.

View this post on Instagram A post shared by AnzheLika Terliuga (@likusya.01) on Jul 7, 2020 at 11:06am PDT

В комментариях под видео парень, который не побоялся стать участником эксперимента Терлюги, написал: Спасибо, что не убила.

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Анжелика Терлюга выступает в весовой категории до 55 кг и возглавляет мировой рейтинг в своем весе. В феврале спортсменка завоевала лицензию для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые перенесли на 2021 год из-за пандемии Covid-19.

Дисциплина каратэ дебютирует на предстоящей Олимпиаде, таким образом Терлюга стала первой украинской каратисткой, которая завоевала право участия на Играх в этом виде спорта. Вторым каратистом в истории Украины, кто получил лицензию, стал капитан национальной сборной по каратэ Станислав Горуна.