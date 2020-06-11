Международный олимпийский комитет в режиме видеоконференции провел заседание, в ходе которого подтвердил принципы проведения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В частности, на Играх-2024 уменьшат квоту для спортсменов (в том числе для всех новых видов спорта) до 10,5 тыс.

— Исключительная ситуация, вызванная Covid-19, требует принятия чрезвычайных мер. Поэтому любое решение, касающееся программы мероприятий в Париже в 2024 году должно отражать Олимпийскую программу 2020 года. Хотя новые виды спорта пока нельзя проверить на олимпийской сцене, нам нужно придать уверенность заинтересованным спортсменам, их НОК, федерациям и оргкомитету, — сказал президент МОК Томас Бах.

Отметим, что на Олимпийских играх 2020 в Токио, которые должны были состояться летом, должны были выступить 11 тыс. атлетов.

Также МОК хочет достичь гендерного равенства участников: равного количества мужчин и женщин в тех олимпийских видах, где это возможно.

Читайте: Олимпийские игры в 2021 году могут состоятся по упрощенному образцу

Окончательные принципы Игр-2024 в Париже утвердят не позднее декабря 2020 года. Олимпиада во Франции должна состояться в период с 26 июля по 11 августа.

Летние Олимпийские игры 2024 года

13 сентября 2017 во время 131 сессии в столице Перу Лиме МОК объявил, что столицей Олимпийских игр 2024 года станет Париж. Также на проведение соревнований претендовал Лос-Анджелес, Гамбург, Будапешт и Бостон (последние три города сначала подали заявку на проведение, но впоследствии отказались).

В 2019 году стало известно, что в программу Игр в Париже войдут четыре новые виды спорта: спортивное скалолазание, брейк-данс, серфинг и скейтбординг.

Новые виды спорта введут в программу Игр только при наличии мест для их проведения с условием, что эти соревнования будут включены в действующую систему распределения олимпийских лицензий.

Источник: Olympic