Олимпийские игры-2020 перенесли из-за коронавируса

Олимпийские игры в Токио 2020 перенесут на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Международному олимпийскому комитету перенести Игры в Токио, которые были запланированы на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.

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Абэ добавил, что президент МОК Томас Бах согласился с идеей переноса Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года, — сказал Абэ.

Ранее несколько стран призвали МОК отложить проведение летней Олимпиады из-за пандемии Covid-19. Канада и Австралия объявили, что не отправят своих спортсменов на соревнования, если Олимпиада в Токио пройдет в указанные сроки.