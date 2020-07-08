Українська каратистка та триразова чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга виклала в соціальній мережі Instagram ролик, на якому показала, як розважається під час паузи у змаганнях, яка пов’язана з пандемією.

Спортсменка назвала цей трюк довірчим експериментом. У ролику спортсменка ногою ефектно збиває з голови значно вищого за неї хлопця пляшку.

— Розважаюся, як можу, поки немає змагань, – написала Терлюга.

View this post on Instagram A post shared by AnzheLika Terliuga (@likusya.01) on Jul 7, 2020 at 11:06am PDT

У коментарях під відео хлопець, який не побоявся стати учасником експерименту Терлюги, написав: Дякую, що не вбила.

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Анжеліка Терлюга виступає у ваговій категорії до 55 кг та очолює світовий рейтинг у своїй вазі. У лютому спортсменка виборола ліцензію для участі в літніх Олімпійських іграх у Токіо, які перенесли на 2021 рік через пандемію Covid-19.

Дисципліна карате дебютує на майбутній Олімпіаді, таким чином Терлюга стала першою українською каратисткою, яка виборола права участі на Іграх у цьому виді спорту. Другим каратистом в історії України, хто отримав ліцензію, став капітан національної збірної з карате Станіслав Горуна.