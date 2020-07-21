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Факты / Спорт

Реал Мадрид хочет предложить Зидану пожизненный контракт

Президент мадридского Реала Флорентино Перес хочет предложить наставнику сливочных Зинедину Зидану связать свою тренерскую работу с клубом бессрочно.

Текущая соглашение французского специалиста с галактикос рассчитано до 2022 года. Впрочем, Перес настолько поражен работой тренера и победой в чемпионате Испании, что хочет предложить Зидану бессрочный контракт.

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Таким образом, Перес хочет создать в Реале своего Алекса Фергюсона, который был у руля Манчестер Юнайтед в течение 26 лет. За четверть века шотландскому наставнику удалось сделать из МЮ ведущий клуб в английском и мировом футболе.

Также по информации испанского телеканала El Chiringuito, босс Реала готов расширить полномочия Зинедина Зидана в клубе.

В марте 2019 года Зидан во второй раз возглавил королевский клуб. Под руководством француза мадридцы выиграли 11 трофеев из 17 возможных, среди которых: три Лиги чемпионов, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, две Ла Лиги и два Суперкубка Испании.

Зидан стал первым и пока единственным наставником в мире, который сумел трижды подряд выиграть главный клубный европейский турнир — Лигу чемпионов.

Источник: El Chiringuito

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