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Факты / Спорт

Ужин чемпиона: игрок Реала отпраздновал чемпионство бургером и картошкой фри

Футболист мадридского Реала Тони Кроос поделился в социальных сетях снимком своего праздничного ужина после досрочного завоевания с командой чемпионства в испанской Примере.

После победного матча с Вильярреалом (2:1) в рамках 31-го тура чемпионата Испании, полузащитник отправился в заведение быстрого питания, где заказал себе чизбургер и картошку фри.

— Ужин чемпиона, — подписал снимок Кроос в Instagram.

 

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Champions dinner

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В текущем сезоне чемпионата Испании Тони Кроос принял участие в 34 матчах за команду, в которых отличился четырьмя голами и пятью ассистами.

Мадридский Реал оформил чемпионство в Примере за тур до текущего розыгрыша сезона-2019/20. В турнирной таблице чемпионата подопечные Зинедина Зидана имеют в активе 86 очков и опережают ближайшего преследователя каталонскую Барселону на 7 пунктов.

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Последний раз сливочные побеждали в Примере в сезоне-2016/17. Для Реала это чемпионство стало 34-м в истории клуба.

Также Реал продолжает борьбу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. 7 августа мадридцы на Этихад встретятся с Манчестер Сити в рамках ответного матча 1/8 финала. Первая игра на Сантьяго Бернабеу в Мадриде еще 26 февраля завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Фото: Dreamstime

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