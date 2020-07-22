Бой украинца Виктора Постола с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBO, американцем Хосе Рамиресом состоится 29 августа.

Вечер бокса запланирован в Лас-Вегасе в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand.

Этот бой уже переносили дважды из-за пандемии коронавируса. Сначала он должен был состоятся в Китае 1 февраля, а затем 9 мая во Фресно, Калифорния.

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Для Рамиреса этот бой будет первым с 27 июля 2019 года, когда он в шести раундах победил Мориса Хукера и завоевал пояс WBC. Украинец свой последний бой провел еще позже — 27 апреля 2019 года против француза Мохаммеда Мимун. По итогам десяти раундов судьи отдали победу Постолу.

View this post on Instagram A post shared by Viktor Postol “Iceman” (@icemanpostol) on Dec 14, 2019 at 3:44pm PST

Также промоутерская компания подтвердила бой в полутяжелом весе между Джо Смитом-младшим и Элейдером Альваресом, который запланирован на 22 августа и тоже состоится в Лас-Вегасе в MGM Grand. Сначала бой должен был состояться 16 июля, но из-за травмы плеча Альвареса его перенесли.

Это будет отборочный поединок на бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Победитель пары Смит — Альварес встретится с победителем боя между Умаром Саламовым и Максимом Власовым, который пока не запланирован.

Мексиканец Сауль Альварес отказался от пояса в полутяжелом весе по версии WBO в декабре 2019 года.

Фото: Viktor Postol