Компания Electronic Arts представила первый трейлер FIFA 21, в котором показала геймплей игры.

Главным героем видео стал форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, который стал лицом FIFA 21. Разработчики EA сделали трейлер в уличной стилистике, а некоторые фрагменты графики повторяют элементы обложки игры.

Читайте: Что изменилось в Death Stranding на ПК и что думают критики

Также в съемках ролика приняли участие футболист мадридского Атлетико Жоау Фелиш, игрок дортмундской Боруссии Эрлинг Холланд, защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона.

EA Sports анонсировала значительное изменение геймплея и нововведения во всех режимах игры. Подробнее о новинках в игре разработчики расскажут в августе.

Интересно, что в одном из эпизодов трейлера Александер-Арнольд забил в ворота Челси со штрафного точно так же, как он положил мяч в ворота синих в рамках 37 тура чемпионата АПЛ. Единственное отличие — в игре Трент пробил в другой угол ворот Кепы.

Когда выйдет FIFA 21?

Появление новой FIFA 21 стоит ожидать в октябре 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC. Позже игра появится на консолях нового поколения.

На сайте EA Sports можно сделать предзаказ игры до 14 августа 2020 года.

Источник: EA Sports