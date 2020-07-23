Компанія Electronic Arts презентувала перший трейлер FIFA 21, в якому показала геймплей гри.

Головним героєм відео став форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе, який став обличчям FIFA 21. Розробники EA зробили трейлер у вуличній стилістиці, а деякі фрагменти графіки повторюють елементи обкладинки гри.

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Також у зйомках ролику взяли участь футболіст мадридського Атлетіко Жоау Феліш, гравець дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд, захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона.

EA Sports анонсувала значну зміна геймплею та нововведення у всіх режимах гри. Детальніше про новинки у грі розробники розкажуть у серпні.

Цікаво, що в одному з епізодів трейлера Александер-Арнольд забив у ворота Челсі зі штрафного так само, як він поклав м’яча у ворота синіх в рамках 37 туру чемпіонату АПЛ. Єдина відмінність – у грі Трент пробив в інший кут воріт Кепи.

Коли вийде FIFA 21?

Появу нової FIFA 21 варто очікувати у жовтні 2020 року. Гра вийде на PlayStation 4, Xbox One та PC. Пізніше гра з’явиться на консолях нового покоління.

На сайті EA Sports можна зробити передзамовлення гри до 14 серпня 2020 року.

Джерело: EA Sports