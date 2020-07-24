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Факты / Спорт

Майк Тайсон выложил эффектное промо к бою с Роем Джонсом

Легенда бокса Майк Тайсон снова вернется на ринг. 54-летний американский боксер проведет восьмираундовый бой с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

Боксеры уже подписали контракты, а сам бой запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе.

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На своей странице в соцсети Instagram Тайсон опубликовал эффектное промо к бою, которое менее чем за сутки собрало 1,5 млн просмотров и почти 1 млн лайков.

— Я вернулся. 12 сентября против Роя Джонса на платформе Triller, — подписал ролик Железный Майк.

 

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Рой Джонс тоже опубликовал промо к бою, а чуть раньше поделился постером.

— Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится! Я всегда готовился и буду готов и сейчас. Я хочу, чтобы все мои поклонники поддержали меня. Это будет эпично, — написал 51-летний Джонс-младший.

 

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Также Рой Джонс добавил видео, на котором легенды подписывают контракт на предстоящий бой.

 

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Боксеры договорились, что будут использовать перчатки по 12 унций вместо регламентированных для супертяжелого веса по 10 унций. Сам бой пройдет без рефери, поэтому фактически победителя не будет, если кого-то не отправят в нокаут.

Несмотря на небольшую разницу в возрасте, боксеры завершили карьеры с разницей в 13 лет — Тайсон в 2005 году, а Джонс в 2018 году.

Тайсон заявил о желании вернуться в бокс в апреле 2020 года. Среди потенциальных соперников Майка называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда.

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