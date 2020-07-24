Легенда бокса Майк Тайсон снова вернется на ринг. 54-летний американский боксер проведет восьмираундовый бой с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

Боксеры уже подписали контракты, а сам бой запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе.

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На своей странице в соцсети Instagram Тайсон опубликовал эффектное промо к бою, которое менее чем за сутки собрало 1,5 млн просмотров и почти 1 млн лайков.

— Я вернулся. 12 сентября против Роя Джонса на платформе Triller, — подписал ролик Железный Майк.

View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Jul 23, 2020 at 11:39am PDT

Рой Джонс тоже опубликовал промо к бою, а чуть раньше поделился постером.

— Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится! Я всегда готовился и буду готов и сейчас. Я хочу, чтобы все мои поклонники поддержали меня. Это будет эпично, — написал 51-летний Джонс-младший.

View this post on Instagram A post shared by Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial) on Jul 23, 2020 at 9:32am PDT

Также Рой Джонс добавил видео, на котором легенды подписывают контракт на предстоящий бой.

View this post on Instagram A post shared by Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial) on Jul 23, 2020 at 10:05am PDT

Боксеры договорились, что будут использовать перчатки по 12 унций вместо регламентированных для супертяжелого веса по 10 унций. Сам бой пройдет без рефери, поэтому фактически победителя не будет, если кого-то не отправят в нокаут.

Несмотря на небольшую разницу в возрасте, боксеры завершили карьеры с разницей в 13 лет — Тайсон в 2005 году, а Джонс в 2018 году.

Тайсон заявил о желании вернуться в бокс в апреле 2020 года. Среди потенциальных соперников Майка называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда.