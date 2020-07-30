Форма Тоттенхэм Хотспур на сезон-2020/21 — домашний и гостевой комплекты формы — фото

Лондонский Тоттенхэм Хотспур представил два комплекта футбольной формы — домашний и гостевой — на сезон-2020/21.

— Коллекция сочетает традиции клуба с современным стилем уличной одежды, используя новые захватывающие цвета и смелую графику, — говорится на сайте шпор.

Домашний комплект экипировки выполнен в традиционном белом цвете с темно-синими вставками, которые разбавляют желтые полоски. На джерси также размещен узор, а воротник имеет V-образный вырез.















Тоттенхэм показал два комплекта формы на сезон-2020/21 / 4 фотографии

Дополняют комплект синие шорты и белые гетры.

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Гостевой комплект Тоттенхэма будет темно-зеленым с черно-белой окантовкой на воротнике и розовой полоской по бокам.

— Они прекрасно выглядят. Домашняя футболка шпор выглядит особенно благодаря специальным штрихам. Цвет выездной формы для нас новый, но тоже нам подходит, — сказал форвард команды Гарри Кейн.







Тоттенхэм показал два комплекта формы на сезон-2020/21 / 2 фотографии

Техническим спонсором клуба является американский бренд спортивной одежды Nike. Новенькие джерси уже поступили для продажи в клубный магазин клуба и интернет-магазин. Цена джерси — 2 650 грн и 3 800 грн.

Также в клубе добавили, что вскоре презентует третий комплект формы.

По итогам сезона-2019/20 в АПЛ Тоттенхэм занял шестую строчку в турнирной таблице, которая дает право участия команды в квалификации Лиги Европы.

Источник: Tottenham Hotspur

Фото: Tottenham Hotspur