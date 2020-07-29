Итальянская Рома представила гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Новая экипировка выездного комплекта римского клуба выполнена в цвете слоновой кости с бордовыми и желтыми вставками с классическим воротником для поло и двумя пуговицами. На футболке волков размещена ретроэмблема клуба.
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Значок на груди на новом экипировке представлен в черном цвете без привычной круглой желто-красной рамки вокруг него.
Эту эмблему разработал ныне покойный итальянский дизайнер Пьеро Граттон, который известен тем, что в 1983 году переработал логотип УЕФА и является автором талисмана Евро-1980 в Италии.
Расположение цветов на воротнике это отсылка к джерси клуба 1980-х годов, которую называют золотой эпохой римской Ромы.
Шорты гостевого комплекта будут бордовыми, а вот гетры в цвете слоновой кости с желтыми и бордовыми элементами.
Техническим спонсором команды является американский бренд спортивной одежды Nike. Цена джерси — €89.99 и €139.99.
Домашний комплект формы выполнен в бордовом цвете с вертикальной большой полоской на груди из четырех цветов — от ярко-красного до желтого. На джерси размещена современная эмблема клуба.
ROMA AMOR
La nostra nuova maglia #ASRoma pic.twitter.com/iph9YYdJsW
— AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020
За два тура до окончания Серии А Рома занимает пятую строчку, имея в активе 64 пункта. Волки потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов, поскольку четвертый Лацио опережает команду Фонсеки на 11 пунктов.
Пятая строчка чемпионата Италии гарантирует Роме участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/21.
Источник: AS Roma
Фото: AS Roma