Туринский Ювентус презентовал домашний комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Бьянконери вернули свой традиционный дизайн с черно-белых полосок, но в современном оформлении. Полоски выполнены в виде единого мазка кисти, что придает комплекту нового привлекательного дизайна.
— Традиция, искусство, изящество, совершенство и новаторство — все в одной джерси, а точнее новой официальной футболке Ювентуса сезона 2020/21 от Adidas, — говорится на сайте Ювентуса.
Эмблема клуба и спонсоров на футболке выполнена в золотом цвете. Также по бокам видны три длинные золотые полоски.
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В презентации формы приняли участие футболисты команды: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Маттейс де Лигт, Хуан Куадрадо, Джорджо Кьеллини и другие.
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Техническим спонсором клуба является немецкий бренд спортивной одежды Adidas. Новая футболка Ювентуса уже доступна для приобретения во всех магазинах клуба и в официальном интернет-магазине. Цена джерси — €89,95 и €129,95.
По итогам сезона-2019/20 в Серии А Ювентус досрочно стал чемпионом. Перед последним туром чемпионата Италии туринцы имеют в своем активе 83 очка.
Фото: Juventus FC