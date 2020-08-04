В матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер примет немецкий Вольфсбург. Встреча пройдет 5 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч! ТВ и Матч! Футбол 1.

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Это будет вторая встреча команд в истории. Первая игра состоялась 12 апреля в Вольфсбурге на Фольксваген Арена и завершилась победой горняков со счетом 2:1. За украинскую команду отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио, а за волков забил Джон Брукс. Также в том матче обе команды заработали право пробить пенальти, но не реализовали удары с одиннадцатиметровой отметки.

Победитель пары получит путевку в Финал восьми Лиги Европы, который запланирован в четырех немецких городах. Финал турнира состоится в Кельне 21 августа.