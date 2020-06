Европейский футбольный союз во время заседания принял решение доиграть текущий сезон Лиги Европы в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все матчи, начиная с четвертьфинального раунда, будут состоять из одной игры.

До сих пор не известно, где команды доиграют остальные матчи 1/8 финала — на арене хозяев или на стадионах Германии. Вместе с тем, в двух парах 1/8 финала победитель определится по результатам одной встречи на нейтральном поле.

Расписание матчей Лиги Европы-2019/20:

Матчи 1/8 финала будут начинаться в 19.55 и 22.00 по киевскому времени. В остальных матчах стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Будущие финалы Лиги Европы

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 должен был пройти в Гданьске на стадионе Энерга, однако решающая игра турнира на польской арене теперь пройдет в 2021 году. Два следующих финала также пришлось сместить на год позже.

Gdańsk, originally appointed to stage the 2020 #UEL final, will now host the 2021 final. The venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.

2020 Cologne

2021 Gdańsk

2022 Seville

2023 Budapest pic.twitter.com/YajamZ6FAF

— UEFA (@UEFA) June 17, 2020