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Факты / Спорт

Финал восьми в Лиге Европы пройдет в четырех городах Германии

Европейский футбольный союз во время заседания принял решение доиграть текущий сезон Лиги Европы в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все матчи, начиная с четвертьфинального раунда, будут состоять из одной игры.

До сих пор не известно, где команды доиграют остальные матчи 1/8 финала — на арене хозяев или на стадионах Германии. Вместе с тем, в двух парах 1/8 финала победитель определится по результатам одной встречи на нейтральном поле.

Расписание матчей Лиги Европы-2019/20:

  • 5-6 августа: 1/8 финала (место проведения определится позже);
  • 10-11 августа: 1/4 финала (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен);
  • 16-17 августа: 1/2 финала (место проведения уточняется);
  • 21 августа: финал (Кельн).

Матчи 1/8 финала будут начинаться в 19.55 и 22.00 по киевскому времени. В остальных матчах стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Будущие финалы Лиги Европы

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 должен был пройти в Гданьске на стадионе Энерга, однако решающая игра турнира на польской арене теперь пройдет в 2021 году. Два следующих финала также пришлось сместить на год позже.

  • 2020: Рейн Энерги, Кельн, Германия
  • 2021: энергии в Гданьске, Польша
  • 2022 Рамон Санчес Писхуан, Севилья, Испания
  • 2023: Пушкаш Арена, Будапешт, Венгрия

Участники и изменения в регламенте

Текущий розыгрыш Лиги Европы сезона-2019/20 приостановили 12 марта из-за вспышки Covid-19.

Читайте: В УЕФА утвердили стадионы для финалов Лиги чемпионов 2020-24 годов

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы успели сыграть в шести парах:

  • Манчестер Юнайтед — ЛАСК (5:0)
  • Базель — Айнтрахт (3:0)
  • Копенгаген — Стамбул Башакшехир (0:1)
  • Шахтер Донецк — Вольфсбург (2:1)
  • Байер — Рейнджерс (3:1)
  • Вулверхэмптон — Олимпиакос (1:1)

Командам разрешат зарегистрировать на турнир трех игроков в список А, при условии, что они имеют право выступать за клуб от 3 февраля 2020 года. Также список А должен состоять из 25 исполнителей.

В остальных матчах временно разрешат использовать пять замен. В сезоне 2020/21 их количество останется прежним (три).

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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