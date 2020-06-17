Европейский футбольный союз во время заседания принял решение доиграть текущий сезон Лиги Европы в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все матчи, начиная с четвертьфинального раунда, будут состоять из одной игры.

До сих пор не известно, где команды доиграют остальные матчи 1/8 финала — на арене хозяев или на стадионах Германии. Вместе с тем, в двух парах 1/8 финала победитель определится по результатам одной встречи на нейтральном поле.

Расписание матчей Лиги Европы-2019/20:

5-6 августа: 1/8 финала (место проведения определится позже);

10-11 августа: 1/4 финала (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен);

16-17 августа: 1/2 финала (место проведения уточняется);

21 августа: финал (Кельн).

5 August. The Europa League is back. #UEL pic.twitter.com/cRXYLnHSfD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2020

Матчи 1/8 финала будут начинаться в 19.55 и 22.00 по киевскому времени. В остальных матчах стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Будущие финалы Лиги Европы

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 должен был пройти в Гданьске на стадионе Энерга, однако решающая игра турнира на польской арене теперь пройдет в 2021 году. Два следующих финала также пришлось сместить на год позже.

2020: Рейн Энерги, Кельн, Германия

2021: энергии в Гданьске, Польша

2022 Рамон Санчес Писхуан, Севилья, Испания

2023: Пушкаш Арена, Будапешт, Венгрия

Gdańsk, originally appointed to stage the 2020 #UEL final, will now host the 2021 final. The venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned. 2020 Cologne

2021 Gdańsk

2022 Seville

2023 Budapest pic.twitter.com/YajamZ6FAF — UEFA (@UEFA) June 17, 2020

Участники и изменения в регламенте

Текущий розыгрыш Лиги Европы сезона-2019/20 приостановили 12 марта из-за вспышки Covid-19.

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Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы успели сыграть в шести парах:

Манчестер Юнайтед — ЛАСК (5:0)

Базель — Айнтрахт (3:0)

Копенгаген — Стамбул Башакшехир (0:1)

Шахтер Донецк — Вольфсбург (2:1)

Байер — Рейнджерс (3:1)

Вулверхэмптон — Олимпиакос (1:1)

Командам разрешат зарегистрировать на турнир трех игроков в список А, при условии, что они имеют право выступать за клуб от 3 февраля 2020 года. Также список А должен состоять из 25 исполнителей.

В остальных матчах временно разрешат использовать пять замен. В сезоне 2020/21 их количество останется прежним (три).