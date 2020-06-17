Европейский футбольный союз во время заседания принял решение доиграть текущий сезон Лиги Европы в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все матчи, начиная с четвертьфинального раунда, будут состоять из одной игры.
До сих пор не известно, где команды доиграют остальные матчи 1/8 финала — на арене хозяев или на стадионах Германии. Вместе с тем, в двух парах 1/8 финала победитель определится по результатам одной встречи на нейтральном поле.
Расписание матчей Лиги Европы-2019/20:
- 5-6 августа: 1/8 финала (место проведения определится позже);
- 10-11 августа: 1/4 финала (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен);
- 16-17 августа: 1/2 финала (место проведения уточняется);
- 21 августа: финал (Кельн).
5 August.
The Europa League is back. #UEL pic.twitter.com/cRXYLnHSfD
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2020
Матчи 1/8 финала будут начинаться в 19.55 и 22.00 по киевскому времени. В остальных матчах стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Будущие финалы Лиги Европы
Финал Лиги Европы сезона-2019/20 должен был пройти в Гданьске на стадионе Энерга, однако решающая игра турнира на польской арене теперь пройдет в 2021 году. Два следующих финала также пришлось сместить на год позже.
- 2020: Рейн Энерги, Кельн, Германия
- 2021: энергии в Гданьске, Польша
- 2022 Рамон Санчес Писхуан, Севилья, Испания
- 2023: Пушкаш Арена, Будапешт, Венгрия
Gdańsk, originally appointed to stage the 2020 #UEL final, will now host the 2021 final. The venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.
2020 Cologne
2021 Gdańsk
2022 Seville
2023 Budapest pic.twitter.com/YajamZ6FAF
— UEFA (@UEFA) June 17, 2020
Участники и изменения в регламенте
Текущий розыгрыш Лиги Европы сезона-2019/20 приостановили 12 марта из-за вспышки Covid-19.
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Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы успели сыграть в шести парах:
- Манчестер Юнайтед — ЛАСК (5:0)
- Базель — Айнтрахт (3:0)
- Копенгаген — Стамбул Башакшехир (0:1)
- Шахтер Донецк — Вольфсбург (2:1)
- Байер — Рейнджерс (3:1)
- Вулверхэмптон — Олимпиакос (1:1)
Командам разрешат зарегистрировать на турнир трех игроков в список А, при условии, что они имеют право выступать за клуб от 3 февраля 2020 года. Также список А должен состоять из 25 исполнителей.
В остальных матчах временно разрешат использовать пять замен. В сезоне 2020/21 их количество останется прежним (три).