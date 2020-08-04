Бывший испанский вратарь мадридского Реала и португальского Порту Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

39-летний футболист объявил о своем решении в соцсети Twitter.

— Важным является путь, который вы преодолеваете, и люди, которые вас сопровождают, а не пункт назначения, к которому он вас ведет. Результат достигают трудом и усилиями. Я думаю, что могу без колебаний сказать, что это был путь моей мечты, — написал Касильяс.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

О решении Касильяса завершить карьеру сообщалось еще в мае 2019 года, после того как футболист перенес сердечный приступ. Голкиперу стало плохо на тренировке Порту и его госпитализировали в частную клинику CUF. Впоследствии ему сделали операцию. С тех пор спортсмен не выходил на поле.

На счету легенды Реала 725 матчей за галактикос, а также 156 матчей за Порту. Цвета испанской национальной команды он защищал в 167 поединках.

Читайте: Гвоздик объявил о завершении карьеры в 33 года — в Top Rank назвали причину

В составе Реала он является пятикратным победителем испанской Ла Лиги и четырехкратным призером Суперкубка Испании, трижды выигрывал трофей Лиги чемпионов, дважды Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также победил на клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Вместе со сборной Испании он стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 годы).

Источник: Iker Casillas