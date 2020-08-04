Пятая ракетка мира Элина Свитолина примет участие в Открытом чемпионате США по теннису — US Open-2020.

Спортсменка подала заявку на участие в турнире серии Grand Slam в последний день — 3 августа. Сначала украинка заявляла, что пропустит турнир в Нью-Йорке и собирается возобновить сезон турниром в Мадриде.

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Также на US Open заявились все теннисистки из топ-10, кроме лидера мирового рейтинга Эшли Барти.

US Open стартует 31 августа в Нью-Йорке и пройдет без зрителей.

Мастерс в Мадриде отменен

Из-за пандемии коронавируса организаторы грунтового турнира в Мадриде приняли решение его отменить.

Сначала он должен был пройти с 12 до 20 сентября, но после консультаций с Министерством здравоохранения Испании и Национальной спортивной советом решения пересмотрели.

Таким образом, грунтовый сезон будет состоять из турнира в Риме и Rolland Garros, которые запланированы на конец сентября.

Источник: Большой теннис Украины