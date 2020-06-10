Четвертая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что не вернется на корт в 2020 году.

Теннисист рассказал, что был вынужден провести операцию на правом колене и взять перерыв в выступлениях до 2021 года.

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В соцсетях Роджер опубликовал обращение, адресованное поклонникам швейцарца.

— Уважаемые болельщики. Надеюсь, что вы остаетесь в безопасности и здоровыми. Несколько недель назад я столкнулся с осложнением во время моей реабилитации, поэтому вынужден пойти на дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как и раньше, во время подготовки к сезону-2017, я планирую потратить это время, чтобы подготовиться на 100% и играть на самом высоком уровне. Мне будет не хватать моих поклонников и туров, но я с нетерпением жду, когда вернусь в начале сезона-2021. Всего наилучшего, Роджер.

В сезоне-2016 Федереру пришлось досрочно завершить сезон из-за операции, но в следующем году ему покорились два турнира Grand Slam — Australian Open и Уимблдон.

38-летний теннисист одержал рекордные двадцать побед на турнирах серии Grand Slam за свою блестящую карьеру. Последний раз ему покорился Australian Open-2018.

Когда возобновят теннисный сезон 2020?

Из-за пандемии коронавируса отменили ряд турниров под эгидой ATP и WTA. Также организаторы Уимблдона приняли решение перенести турнир на следующий год, а вот старт Роллан Гаррос перенесли на 20 сентября.

Сначала теннисный сезон приостановили на шесть недель, после чего пауза была продлена до 7 июня, а затем до 13 июля.

15 мая Международная теннисная организация приняла решение заморозить турниры до 31 июля. При этом рейтинговые очки теннисистов, которые были заработаны в 2019 году, остаются.

10 июня в сети появился вероятный календарь возобновления теннисного сезона. Женский теннис должна вернутся 3 августа турнирами в Чарльстоне и Палермо, а мужчины стартуют на объединительном турнире в Вашингтоне 10 августа.