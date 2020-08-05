Шахтер — Вольфсбург — 3:0 (5:1)

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Тайсон (Коноплянка, 86), Алан Патрик, Марлос (Соломон, 77), Мораес

Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Понграчич, Тиссеран, Руссильон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 76), Сантос Са, Вегхорст, Гинчек (Мармош, 61)

Голы: Мораес, 89, 90+3 Соломон, 90+1

Удаление: Хочолава, 68 — Брукс, 70

Донецкий Шахтер принимал немецкий Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиша Каштру.

Первый тайм матча прошел почти без моментов, хотя возможность забить упустил сначала Марлос, а затем Матвиенко. Начало второй половины встречи проходил по сценарию первой — команды чередовали в атаках и успешно оборонялись.

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Но в середине второго тайма произошел момент, который мог переломить весь ход встречи. Давид Хочолава сфолил на Викторе и арбитр сначала указал на пенальти, но после просмотра VAR передумал и наградил грузинского игрока красной карточкой.

Горняки играли в меньшинстве ровно две минуты, пока Джон Брукс не заработал вторую желтую и обе команды остались вдесятером.

Концовка матча была полностью за горняками: сначала Жуниор Мораес открыл счет, отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Удвоил преимущество горняков Манор Соломон, который замкнул подачу от Евгения Коноплянки, отправив в ворота Кена Кастельса второй мяч.

До разгромного счета довел Жуниор Мораес, который оформил дубль во встрече. Футболист сборной Украины обошел защитников, вышел один на один с голкипером и легко его переиграл.

За выход в полуфинал горняки поспорят с победителем пары Базель — Айнтрахт Франкфурт.

Также Факты ICTV вели текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер — Вольфсбург, где собрали самые интересные моменты матча.