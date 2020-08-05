Шахтер и Вольфсбург сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.

В первом матче команд, который состоялся еще в марте в Германии, донецкий Шахтер праздновал минимальную победу со счетом 2:1.

Это будет вторая очная встреча команд в истории еврокубков. Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без болельщиков.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех украинского клуба оценивают в 2.50. Ничейный результат встречи — 3.60.

Встречу в Киеве доверили судить словацкой бригаде арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ему будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр матча — хорват Иван Бебек.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вольфсбург — Шахтер начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.