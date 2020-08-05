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Шахтер — Вольфсбург: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

Шахтер — Вольфсбург: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

Шахтер и Вольфсбург сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2019/20.

В первом матче команд, который состоялся еще в марте в Германии, донецкий Шахтер праздновал минимальную победу со счетом 2:1.

Это будет вторая очная встреча команд в истории еврокубков. Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без болельщиков.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех украинского клуба оценивают в 2.50. Ничейный результат встречи — 3.60.

Встречу в Киеве доверили судить словацкой бригаде арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ему будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр матча — хорват Иван Бебек.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вольфсбург — Шахтер начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.

С начала С конца
Прямая трансляция
19:55 - 05 августа

Звучит гимн Лиги Европы.

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19:54 - 05 августа

На поле уже вышли арбитры, а за ними выходят по очереди команды.

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19:52 - 05 августа

Разминка футболистов на поле НСК Олимпийский перед матчем.

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19:26 - 05 августа
Состав Вольфсбурга

Кастельс, Брукс, Понграчич, Тиссеран, Руссильон, Арнольд, Шлагер, Брекало, Сантос Са, Вегхорст, Гинчек

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19:21 - 05 августа
Состав Шахтера

Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес

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