Донецкий Шахтер в среду, 5 августа, примет немецкий Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

В первом матче команд, который состоялся пять месяцев назад, горняки одержали победу 2:1. Кроме того, что матч в Германии на Фольксваген Арене проходил без зрителей из-за пандемии, он запомнился еще и двумя нереализованными пенальти со стороны обеих команд.

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Сначала победитель пары должен был определиться 19 марта на ОСК Металлист в Харькове, но на следующий день после первого матча УЕФА принял решение отложить все турниры под эгидой организации.

В какой форме команды после рестарта?

Немецкая Бундеслига первой из топ-5 лег объявила о рестарте сезона, но Вольфсбург после длительной перерыва демонстрировал не совсем убедительную игру. Волки ни разу не победили в родных стенах, но триумфовали почти во всех гостевых поединках, кроме визита к менхенгладбахской Боруссии (3:0).

По итогам сезона-2019/20 Вольфсбург занял седьмую строчку, что дает возможность на участие в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

После завершения розыгрыша Бундеслиги волки почти месяц находились в отпуске, вернувшись к тренировкам 25 июля.

Сезон в украинской Премьер-лиге для горняков возобновился 31 мая и завершился 19 июля. Игра подопечных Луиша Каштру после перерыва не претерпела существенных изменений — команда так же дает свободу у своих ворот соперникам, но традиционно компенсирует это атакой, в исполнении бразильцев.

Готовы к «Вольфсбургу»! Тренировка «Шахтера» перед возвращением Лиги Европы в среду. Все фото с занятия накануне #ШахтерВольфсбург: https://t.co/E8q8UZ8CGv.#UEL pic.twitter.com/RShKlvjk13 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2020

По итогам сезона УПЛ-2019/20 горняки оформили в четвертый раз подряд чемпионство, оторвавшись от ближайшего преследователя, киевского Динамо, на 23 очка. После небольшого перерыва Шахтер приступил к подготовке матча против Вольфсбурга 22 июля.

Еще несколько дней назад букмекеры делали безоговорочными фаворитами встречи команду Каштру, однако в день матча их котировки изменились. Сейчас потенциальными победителями матча является подопечные Оливера Гласнера. На победу Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех украинского клуба оценивают в 2.50. Ничейный результат встречи — 3.60.

Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода горняков и волков в стадию 1/4 финала турнира. На Шахтер дают коэффициент 1.31, тогда как на проход Вольфсбурга — 3.65.

Теоретически, для прохода в следующую стадию горняков устроит ничья или даже поражение со счетом 0:1, но ожидать, что дончане будут играть на удержание счета — не стоит. У волков был значительный перерыв, и понятно, что они не успели набрать необходимые кондиции за десять дней, и этим стоит воспользоваться.

Кто обслужит поединок?

Матч доверили судить словацкой бригаде арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ему будут помогать его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр матча — хорват Иван Бебек.

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За VAR будут отвечать латвиец Андрис Трейманис, которому будет помогать швейцарец Сандро Шерер.

Кружляк ранее дважды работал на матчах горняков: в 2016 году в квалификации Лиги Европы, когда Шахтер обыграл Истанбул Башакшехир (2:0) и в 2018 году против Хоффенхама в Лиге чемпионов (победа 3:2).

Финал восьми

Победитель пары Шахтер — Вольфсбург в 1/4 финала встретится с кем-то из дуэта Айнтрахт — Базель (0:3 в пользу швейцарцев в первом матче). Этот матч состоится в немецком Гельзенкирхене на Фельтинс-Арене.

Победитель этого квартета встретится с сильнейшей командой из дуэтов Рейнджерс/Байер — Интер/Хетафе. Игра запланирована в Кельне на Рейн Энерги Штадион. Все матчи Финала восьми Лиги Европы пройдут без зрителей.