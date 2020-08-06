Обзор немецкой прессы после матча Шахтер — Вольфсбург

Немецкие СМИ после второго матча 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Вольфсбургом, который завершился разгромом гостей в Киеве отмечают, что горняки в Киеве полностью владели преимуществом на поле и могли завершать игру с большим счетом.

Также немецкие СМИ с горечью признают, что Вольфсбург не взял во внимание поражение в первом матче и посыпался на поле в концовке встречи.

Без шансов против Донецка! Вольфсбург мимо финала Лиги Европы

Sky Sport Germany

Журналисты немецкого филиала Sky Sport считают, что волкам не хватило агрессивности в начале матча. После поражения 1:2 в первом матче, Вольфсбург посыпался в концовке второго матча против действующих чемпионов Украины. Издание отмечает, что с удалением Хочолавы волки получили шанс воспользоваться преимуществом, которое оказалось не долгим. Через две минуты Бруксу пришлось покинуть поле.

Издание отмечает, что немецкой команде не хватило 12 дней тренировок, чтобы найти свою игру. Хозяева доминировали на пустом НСК Олимпийскому и несколько раз имели возможность выйти вперед во время матча. Лучший шанс упустил Марлос на 26 минуте. Также отмечают, что Шахтер отлично отработал в защите.

0:3! Почти без шансов с игривым Шахтером

Kicker

Вольфсбург выбыл из Лиги Европы после поражения во втором матче со счетом 3:0 от Шахтера. Против игривых украинцев волки оказались слишком робкими и безобидными в нападении, — начинает свой обзор матча журналист издания Kicker.

В начале встречи Вольфсбург не позволил Шахтеру развить свой прессинг. Впрочем, через минут десять Шахтер становился все лучше, сочетая скорость и энергию через свою полузащиту. Донецкая команда оставалась опасной, особенно когда Марлос на 26 минуте попал в штангу. Преимущество горняков в первом тайме было абсолютно заслуженным.

Второй тайм начался так, как закончился первый — атаками украинцев. На 61-й минуте Вольфсбург имел лучший шанс в игре, но Пятов парировал удар Арнольда. Шахтер себя вознаградил за старания во время матча под его завершения, когда установил счет 3:0.

Если для Вольфсбурга это конец пути в текущем розыгрыше Лиги Европы, то Шахтер продолжит свои выступления с победителем противостояния Базель — Айнтрахт.

Вольфсбург терпит позднего фиаско

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Вольфсбург пропускает Финал восьми Лиги Европы, потерпев поражение и во втором матче с Шахтером. Три гола чемпионы Украины забили на последних минутах.

—Стыдно. Но мы должны признать, что Шахтер был лучшим в обоих матчах, — цитирует издание наставника волков Оливера Гласнера.

Во время матча было видно, что волки на Олимпийском в Киеве были далеки до того, чтобы компенсировать домашнее поражение 2:1, которое состоялось еще в марте. Второй матч был похож на первый — победитель Кубка УЕФА-2009 явно превосходил клуб из Бундеслиги.

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Надежда Вольфсбурга, что перерыв из-за Covid-19 и конец чемпионата Украины может разрушить ритм этого чрезвычайно сильного соперника, не оправдался. Напротив: после старта именно Вольфсбургу заметно не хватало практики, ведь волки последний матч сыграли более месяца назад против Баварии.

Издание мало сосредотачивается на самой игре, только с горечью отмечает, что в финальном турнире из лучших восьми команд могут принять участие только две немецкие команды — Байер и Айнтрахт. Если Франкфурт несмотря на поражение от Базеля 3:0 в первом матче выйдет в 1/4 финала, то в следующий вторник он сойдется с Шахтером в Гельзенкирхене.

0:3! Лига Европы без Вольфсбурга

Bild

После поражения в первом матче, Вольфсбургу необходимо было маленькое чудо против сильной команды из Восточной Европы. Успеха? Нет, все в прах, — так начинается обзор матча немецкого издания Bild.

12 дней подготовки и почти 2,8 тыс. км дороги впустую. Действующий чемпион Украины во время матча все больше совершенствовал свою игру и доминировал на поле. Настоящая жара была во втором тайме: после удаления Хочолавы Вольфсбург оставался в большинстве несколько минут до удаления Брукса. А затем отличился дублем Мораес и забил Соломон.

Из позитива для волков является то, что команда сможет отдохнуть и впоследствии начать нормальную подготовку к сезону Бундеслиги, который стартует в сентябре.

Источник: Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kicker, Sky Sport Germany