Пятая ракетка мира Элина Свитолина решила отказаться от участия в турнире серии Grand Slam — US Open-2020. Об этом украинская спортсменка сообщила на своих страницах в соцсетях.

— Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open-2020.

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Также Свитолина поблагодарила организаторов турнира, теннисную ассоциации США (USTA) и WTA за то, что они дали шанс игрокам играть, а болельщикам — возможность наблюдать за этим событием.

— Я понимаю и уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы это произошло в безопасной среде, но я все еще не чувствую себя комфортно путешествуя в США, чтобы не подвергать риску свою команду и себя, — сообщила Свитолина.

На US Open также не сыграет первая ракетка мира Эшли Барти и китаянка Ван Цян, а у мужчин турнир точно пропустят: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Станислас Вавринка, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Жо-Вильфрид Цонга.

После отмены турнира в Мадриде Свитолина может возобновить сезон турниром в Стамбуле, который запланирован на 7 сентября, или на турнире серии WTA Premier 5 в Риме 21 сентября.

3 августа стало известно, что Свитолина в последний день заявилась на участие в US Open-2020, хотя говорила, что пропустит турнир. US Open стартует 31 августа во Нью-Йорке и пройдет без зрителей.