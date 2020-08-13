Немецкий РБ Лейпциг в среду, 13 августа, проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Юлиана Нагельсманна на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне сыграют против мадридского Атлетико. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Диего Симеоне. На победу Атлетико принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех немецкого клуба оценивают в 3.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.10.

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Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода быков и матрасников до стадии 1/2 финала турнира. На Лейпциг дают коэффициент 2.40, тогда как на проход Атлетико к следующей стадии — 1.61.

Стоит отметить, что матчи со стадии 1/4 финала турнира проходят в формате одного матча.

Это первая в истории встреча клубов в еврокубках. Стоит отметить, что Атлетико за последние семь лет шесть раз был участником четвертьфинала Лиги чемпионов, после чего дважды доходил до финала.