В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 немецкий РБ Лейпциг встретится с испанским Атлетико. Встреча состоится 13 августа в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и ВоляTV. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч! ТВ и Матч! Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 12 августа в 11.00 на канале Футбол 1, а также на Футбол 2 в 15.00.

Отметим, что победитель матча определится по итогам одной встречи. Победитель пары получит путевку 1/2 финала, где встретится с французским ПСЖ, обыгравшим итальянскую Аталанту. Финал Лиги чемпионов-2020 запланирован в Лиссабоне на 23 августа.

В предыдущем раунде РБ Лейпциг выбил из розыгрыша прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов Тоттенхэм Хотспур, а Атлетико обыграл действующего чемпиона турнира Ливерпуль.