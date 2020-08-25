Восьмикратный олимпийский чемпион и одинадцятикратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом атлет сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

— Доброе утро всем. Подтверждаю, что заболел Covid-19. У меня нет симптомов, но я уже самоизолировался, — сказал Болт в видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay Safe my ppl Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) 24 Авг 2020 в 9:12 PDT

По информации британского издания Sky Sport, ямайский спортсмен мог инфицировать футболиста Манчестер Сити Рахима Стерлинга. В пятницу вечером английский форвард был на одной вечеринке с Болтом на Ямайке.

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Стерлинга проверят на наличие коронавируса и только после отрицательного результата ему разрешат присоединиться к лагерю сборной Англии перед матчами в Лиге наций.

Рахим вошел в список футболистов, которых наставник трех львов Саутгейт вызовам на матчи против Исландии и Дании в Лиге наций. 5 сентября Англия на выезде встретится с исландцами, а 8 сентября сыграет в гостях с датчанами. Также в Группу 2 элитного дивизиона попала национальная сборная Бельгии.