Восьмиразовий олімпійський чемпіон та одинадцятиразовий чемпіон світу з легкої атлетики Усейн Болт здав позитивний тест на коронавірус.

Про це атлет повідомив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

— Доброго ранку усім. Підтверджую, що захворів на Covid-19. У мене немає симптомів, але я вже самоізолювався, – сказав Болт у відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay Safe my ppl Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) 24 Авг 2020 в 9:12 PDT

За інформацією британського видання Sky Sport, ямайський спортсмен міг інфікувати футболіста Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга. У п’ятницю ввечері англійський форвард був на одній вечірці із Болтом на Ямайці.

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Стерлінга перевірять на наявність коронавірусу і лише за негативного результату йому дозволять приєднатися до табору збірної Англії перед матчами у Лізі націй.

Рахім увійшов до списку футболістів, яких наставник трьох левів Гарет Саутгейт викликав на матчі проти Ісландії та Данії у Лізі націй. 5 вересня Англія на виїзді зустрінеться з ісландцями, а 8 вересня зіграє у гостях з данцями. Також до Групи 2 елітного дивізіону потрапила національна збірна Бельгії.