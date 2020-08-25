PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Усейн Болт захворів на коронавірус і міг заразити гравця Манчестер Сіті

Восьмиразовий олімпійський чемпіон та одинадцятиразовий чемпіон світу з легкої атлетики Усейн Болт здав позитивний тест на коронавірус.

Про це атлет повідомив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

— Доброго ранку усім. Підтверджую, що захворів на Covid-19. У мене немає симптомів, але я вже самоізолювався, – сказав Болт у відео.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Stay Safe my ppl

Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

За інформацією британського видання Sky Sport, ямайський спортсмен міг інфікувати футболіста Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга. У п’ятницю ввечері англійський форвард був на одній вечірці із Болтом на Ямайці.

Читайте: Усейн Болт вперше став батьком

Стерлінга перевірять на наявність коронавірусу і лише за негативного результату йому дозволять приєднатися до табору збірної Англії перед матчами у Лізі націй.

Рахім увійшов до списку футболістів, яких наставник трьох левів Гарет Саутгейт викликав на матчі проти Ісландії та Данії у Лізі націй. 5 вересня Англія на виїзді зустрінеться з ісландцями, а 8 вересня зіграє у гостях з данцями. Також до Групи 2 елітного дивізіону потрапила національна збірна Бельгії.

Джерело: Sky Sports

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка