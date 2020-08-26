Форма Ювентуса на сезон-2020/21 — третий комплект формы — фото и видео

Туринский Ювентус презентовал третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Экипировка бьянконери выполнена в необычном оранжевом цвете с черными элементами.
— Новый комплект характеризуется смелым оранжевым цветом, который выражает жизненную силу и имеет цель отразить дух команды на поле, — говорится на сайте туринского клуба.
Техническим спонсором клуба является немецкий спортивный бренд одежды Adidas.
— Экипировка, которую мы создали, демонстрируют мира сочетание дизайна и искусства. Ювентус — это клуб, который является синонимом инноваций и мировым лидером в футболе. Оранжевый цвет на экипировке использован впервые в истории клуба, — рассказала дизайнер Adidas Франческа Вентурини.
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В презентации комплекта приняли участие футболисты команды: Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Маттейс де Лигт и другие.
Третий комплект туринцев уже доступен для приобретения в онлайн магазине клуба Ювентус. Цена джерси — € 89,95 и € 129,95.
Ювентус вернул традиционные полоски в домашней комплект
Бьянконери вернули свой традиционный дизайн из черно-белых полосок, но в современном оформлении. Полоски выполнены в виде единого мазка кисти, что придает комплекту нового привлекательного дизайна.
Эмблема клуба и спонсоров на футболке выполнена в золотом цвете. Также по бокам видны три длинные золотые полоски.
Фото: Juventus FC