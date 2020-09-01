Шведский форвард Златан Ибрагимович проведет еще один сезон в составе россонери. Футболист продлил контракт с Миланом еще на год до 30 июня 2021 года.

38-летний нападающий, которому в октябре исполнится 39 лет, вернулся в Милан в января 2020 года после года пребывания в американской лиге MLS. В Штатах швед защищал цвета Лос-Анджелес Гэлакси.

Со времени возвращения на Сан-Сиро Златан принял участие в 20 матчах, в которых забил 11 голов. Ибрагимович помог своей команде закрепиться за еврокубки, финишировав на шестой строчке в турнирной таблице Серии А.

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Сначала у футболиста и руководства клуба возникали определенные разногласия во время заключения нового соглашения. Игрок намекал, что играет за россонери почти бесплатно, но в итоге стороны пришли к компромиссу.

Сегодня Златан Ибрагимович присоединится к своим товарищам по команде и тренеру Стефано Пиола в спортивном центре Миланелло, где примет участие в первом своем тренировке перед стартом сезона-2020/21.

Впервые швед присоединился к Милану в 2020 году на правах годичной аренды из Барселоны. Через год итальянцы выкупили трансфер Златана у каталонцев. За два года в клубе Ибра принял участие в 85 матчах, в которых забил 56 голов. Вместе с командой он победил в Серии А и Суперкубке Италии.

Источник: AC Milan

Фото: AC Milan