Итальянский Милан представил домашний комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка россонери выполнена в традиционных для клуба черном и красном цветах. На вертикальных полосках джерси расположен узор, на который вдохновила элегантная и величественная история города Милан с ее великолепными сооружениями и архитектурой.

— Милан — город, богатый культурой и историей, город гламура и творчества, где находится одна из самых красивых исторических архитектур в мире. Новый комплект отдает дань культуре и традициям города, воспроизводя его в современном дизайне, — говорится на сайте ФК Милан.

При создании футболки разработчиков также вдохновила Галерея Виктора Эммануила II, которая находится в самом центре города. Галерея — старейший торговый центр в Италии, а также является одним из первых торговых пассажей в Европе.

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В сезоне 2020/21 в этом комплекте будут играть мужские, женские и юношеские команды клуба. Техническим спонсором клуба является немецкий бренд спортивной одежды Puma.

В новой домашней форме подопечные Стефано Пиоли дебютируют 28 июня в финальной игре текущего сезона Серии А против Кальяри.

Комплект появится в официальном магазине и интернет-магазине Милана, а также Puma с 28 июля. Впоследствии его можно будет приобрести в торговых точках спортивного бренда во всем мире. Цена джерси стартует от €90 до €120.

Новая форма ПСЖ

Новый домашний комплект формы ПСЖ приурочен к 50-летию клуба. В 1970 году известный парижский дизайнер Даниэль Хехтер, который был одним из руководителей ПСЖ, создал легендарную футболку команды.

Джерси парижан отличается огромной вертикальной красной полоской по центру.

Источник: AC Milan