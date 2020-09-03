В первом туре группового этапа Лиги наций-2020/21 элитного дивизиона четвертой группы сборная Украины встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 3 сентября во Львове на стадионе Арена Львов.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 4 сентября в 2.25 и 16.00 на канале Футбол 2, а также на телеканале Футбол 1 в 11.15.

Также текстовая трансляция матча Украина — Швейцария будет доступна на сайте Факты ICTV.

Это будет третья очная встреча команд в истории. Впервые они встретились на чемпионате мира 2006 года в Германии на стадии 1/8 финала. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти сине-желтые вырвали путевку в следующую стадию перестреляв соперника 3:0.

Во второй раз команды встретились через четыре года в рамках товарищеской встречи, состоявшейся в Женеве. Та игра тоже завершилась с ничейным счетом — 2:2. За сине-желтых отличились Евгений Коноплянка и Александр Алиев. Интересно, что из тогдашнего состава цвета сборной продолжают защищать четверо игроков: Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко.

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