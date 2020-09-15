15 сентября нидерландский АЗ отправится в Украину на матч плей-офф третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, чтобы сыграть против киевского Динамо.

Факты ICTV проведут текстовую трансляцию матча, который начнется в 20.00 на стадионе Олимпийский в Киеве.

Победитель матча Динамо Киев – АЗ встретится с Гентом (Бельгия) или Рапидом (Австрия).

Как дела у команд. Гости из Нидерландов прошли в этот раунд благодаря победе над Викторией Пльзень со счетом 3:1.

А вот Динамо в матче чемпионата Украины дома сыграло вничью с Десной 0:0. Это была вторая игра киевлян в чемпионате в новом сезоне.

Что говорят тренеры. Выступая на предматчевой пресс-конференции, тренер АЗ Арне Слот дал своей команде шанс на победу 50/50.

— Трудно сказать, кто является фаворитом. Мы не соревнуемся вместе и не часто играем друг с другом. Игра длится около 90 минут, поэтому я думаю, что соотношение шансов 50-50 – хорошее, — сказал он.

Со своей стороны тренер Динамо Мирча Луческу считает, что АЗ будет сложно играть на выезде.