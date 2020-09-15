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Динамо Киев — АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации ЛЧ
15 сентября нидерландский АЗ отправится в Украину на матч плей-офф третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, чтобы сыграть против киевского Динамо.
Факты ICTV проведут текстовую трансляцию матча, который начнется в 20.00 на стадионе Олимпийский в Киеве.
Победитель матча Динамо Киев – АЗ встретится с Гентом (Бельгия) или Рапидом (Австрия).
Как дела у команд. Гости из Нидерландов прошли в этот раунд благодаря победе над Викторией Пльзень со счетом 3:1.
А вот Динамо в матче чемпионата Украины дома сыграло вничью с Десной 0:0. Это была вторая игра киевлян в чемпионате в новом сезоне.
Что говорят тренеры. Выступая на предматчевой пресс-конференции, тренер АЗ Арне Слот дал своей команде шанс на победу 50/50.
— Трудно сказать, кто является фаворитом. Мы не соревнуемся вместе и не часто играем друг с другом. Игра длится около 90 минут, поэтому я думаю, что соотношение шансов 50-50 – хорошее, — сказал он.
Со своей стороны тренер Динамо Мирча Луческу считает, что АЗ будет сложно играть на выезде.
— Большинство последних игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить, — сказал он.
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Прямая трансляция
20:26
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15 сентября
Футболист АЗ упал в штрафной Динамо, но судья не поднес свисток ко рту.
20:24
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15 сентября
Уже 20 минут команды ждут ошибки друг от друга.
20:22
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15 сентября
Желтая карточка
На 19-й минуте еще один динамовец Родригес получил желтую, когда наступил шипами на соперника. Странно, но в начале матча арбитр за подобную грубую игру прощал игроков АЗ.
20:18
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15 сентября
Желтая карточка
Буяльский (Динамо) получил желтую на 15-й минуте, сделав жесткий подкат под соперника. Прямой ногой заехал футболисту в ногу игрока АЗ, когда проиграл борьбу.
20:17
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15 сентября
Первая опасность на 13-й минуте у ворот Бущана. Вит (АЗ) получил пас в штрафной и нанес удар, который забрал голкипер Динамо.
20:13
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15 сентября
10 минут матча позади. Пока игра проходит в режиме ожидания – без перспективных моментов и даже ударов.
20:11
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15 сентября
Родригес (Динамо) упустил шанс вывести нескольких игроков киевской команды на одного защитника АЗ, когда не отдал вовремя передачу.
20:08
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15 сентября
Один из игроков Динамо забежал в офсайд, рефери увидел это.
Пока команды играют очень осторожно.
20:06
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15 сентября
Матч сегодня судит Орель Гринфельд – судья из Израиля.
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20:04
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15 сентября
Напомним, у Динамо травмированы все основные центральные защитники, поэтому сегодня видим экспериментальный вариант защитного звена команды из Киева.