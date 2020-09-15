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Динамо Киев — АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации ЛЧ

Динамо Киев — АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации ЛЧ

15 сентября нидерландский АЗ отправится в Украину на матч плей-офф третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, чтобы сыграть против киевского Динамо.

Факты ICTV проведут текстовую трансляцию матча, который начнется в 20.00 на стадионе Олимпийский в Киеве.

Победитель матча Динамо Киев – АЗ встретится с Гентом (Бельгия) или Рапидом (Австрия).

Как дела у команд. Гости из Нидерландов прошли в этот раунд благодаря победе над Викторией Пльзень со счетом 3:1.

А вот Динамо в матче чемпионата Украины дома сыграло вничью с Десной 0:0. Это была вторая игра киевлян в чемпионате в новом сезоне.

Что говорят тренеры. Выступая на предматчевой пресс-конференции, тренер АЗ Арне Слот дал своей команде шанс на победу 50/50.

— Трудно сказать, кто является фаворитом. Мы не соревнуемся вместе и не часто играем друг с другом. Игра длится около 90 минут, поэтому я думаю, что соотношение шансов 50-50 – хорошее, — сказал он.

Со своей стороны тренер Динамо Мирча Луческу считает, что АЗ будет сложно играть на выезде.

— Большинство последних игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить, — сказал он.

С начала С конца
Прямая трансляция
20:26 - 15 сентября

Футболист АЗ упал в штрафной Динамо, но судья не поднес свисток ко рту.

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20:24 - 15 сентября

Уже 20 минут команды ждут ошибки друг от друга.

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20:22 - 15 сентября
Желтая карточка

На 19-й минуте еще один динамовец Родригес получил желтую, когда наступил шипами на соперника. Странно, но в начале матча арбитр за подобную грубую игру прощал игроков АЗ.

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20:18 - 15 сентября
Желтая карточка

Буяльский (Динамо) получил желтую на 15-й минуте, сделав жесткий подкат под соперника. Прямой ногой заехал футболисту в ногу игрока АЗ, когда проиграл борьбу.

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20:17 - 15 сентября

Первая опасность на 13-й минуте у ворот Бущана. Вит (АЗ) получил пас в штрафной и нанес удар, который забрал голкипер Динамо.

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20:13 - 15 сентября

10 минут матча позади. Пока игра проходит в режиме ожидания – без перспективных моментов и даже ударов.

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20:11 - 15 сентября

Родригес (Динамо) упустил шанс вывести нескольких игроков киевской команды на одного защитника АЗ, когда не отдал вовремя передачу.

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20:08 - 15 сентября

Один из игроков Динамо забежал в офсайд, рефери увидел это.

Пока команды играют очень осторожно.

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20:06 - 15 сентября

Матч сегодня судит Орель Гринфельд – судья из Израиля.

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20:04 - 15 сентября

Напомним, у Динамо травмированы все основные центральные защитники, поэтому сегодня видим экспериментальный вариант защитного звена команды из Киева.

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