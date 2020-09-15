15 вересня нідерландський АЗ поїде до України на матч плей-оф третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, щоби зіграти проти київського Динамо.

Факти ICTV проведуть текстову трансляцію матчу, який розпочнеться о 20.00 на стадіоні Олімпійський у Києві.

Переможець матчу Динамо Київ – АЗ зустрінеться з Гентом (Бельгія) або Рапідом (Австрія).

Як справи у команд. Гості з Нідерландів пройшли у цей раунд завдяки перемозі над Вікторією Пльзень з рахунком 3:1.

А ось Динамо в матчі чемпіонату України вдома зіграло внічию з Десною 0:0. Це була друга гра киян у чемпіонаті в новому сезоні.

Що кажуть тренери. Виступаючи на передматчевій прес-конференції, тренер АЗ Арне Слот дав своїй команді шанс на перемогу 50/50.

– Важко сказати, хто є фаворитом. Ми не змагаємося разом і не часто граємо одне з одним. Гра триває близько 90 хвилин, тому я думаю, що співвідношення шансів 50-50 – гарне, – сказав він.

Зі свого боку тренер Динамо Мірча Луческу вважає, що АЗ буде складно грати на виїзді.