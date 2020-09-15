PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Динамо Київ – АЗ – 0:0: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЛЧ
15 вересня нідерландський АЗ поїде до України на матч плей-оф третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, щоби зіграти проти київського Динамо.
Факти ICTV проведуть текстову трансляцію матчу, який розпочнеться о 20.00 на стадіоні Олімпійський у Києві.
Переможець матчу Динамо Київ – АЗ зустрінеться з Гентом (Бельгія) або Рапідом (Австрія).
Як справи у команд. Гості з Нідерландів пройшли у цей раунд завдяки перемозі над Вікторією Пльзень з рахунком 3:1.
А ось Динамо в матчі чемпіонату України вдома зіграло внічию з Десною 0:0. Це була друга гра киян у чемпіонаті в новому сезоні.
Що кажуть тренери. Виступаючи на передматчевій прес-конференції, тренер АЗ Арне Слот дав своїй команді шанс на перемогу 50/50.
– Важко сказати, хто є фаворитом. Ми не змагаємося разом і не часто граємо одне з одним. Гра триває близько 90 хвилин, тому я думаю, що співвідношення шансів 50-50 – гарне, – сказав він.
Зі свого боку тренер Динамо Мірча Луческу вважає, що АЗ буде складно грати на виїзді.
– Більшість останніх ігор вони зіграли вдома, тому виїзд до Києва буде для них складним. Ми мотивовані та хочемо перемогти, – сказав він.
0 нових повідомлень
З початку
З кінця
Пряма трансляція
20:34
-
15 вересня
Статистика на 30-у хвилину
Динамо – зліва, АЗ – справа
20:31
-
15 вересня
Динамо не вистачає, звичайно, Циганкова. Не відомо, який характер травми у футболіста, але в заявці його немає.
20:30
-
15 вересня
Момент!
М’яч у воротах Динамо. Але гол не зарахований, бо м’яч вийшов за межі поля.
20:26
-
15 вересня
Футболіст АЗ впав у штрафному Динамо, але суддя не підніс свистка до рота.
20:24
-
15 вересня
Уже 20 хвилин команди чекають на помилки одна від одної.
20:22
-
15 вересня
Жовта картка
На 19-й хвилині ще один динамівець Родрігес отримав жовту, коли наступив шипами на суперника. Дивно, але на початку матчу арбітр за подібну грубу гру вибачав гравців АЗ.
20:18
-
15 вересня
Жовта картка
Буяльський (Динамо) отримав жовту на 15-й хвилині, зробивши жорсткий підкат під суперника. Прямою ногою заїхав футболісту в ногу гравця АЗ, коли програв боротьбу.
20:17
-
15 вересня
Перша небезпека на 13-й хвилині біля воріт Бущана. Віт (АЗ) отримав пас у штрафному і завдав удару, який забрав голкіпер Динамо.
20:13
-
15 вересня
10 хвилин матчу позаду. Поки гра проходить в режимі очікування – без перспективних моментів і навіть ударів.
Вгору
Вгору
X
20:11
-
15 вересня
Родрігес (Динамо) змарнував шанс вивести кількох гравців київської команди на одного захисника АЗ, коли не віддав вчасно передачу.