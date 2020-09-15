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Факти / Спорт
Динамо Київ – АЗ – 0:0: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЛЧ

Динамо Київ – АЗ – 0:0: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЛЧ

15 вересня нідерландський АЗ поїде до України на матч плей-оф третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, щоби зіграти проти київського Динамо.

Факти ICTV проведуть текстову трансляцію матчу, який розпочнеться о 20.00 на стадіоні Олімпійський у Києві.

Переможець матчу Динамо Київ – АЗ зустрінеться з Гентом (Бельгія) або Рапідом (Австрія).

Як справи у команд. Гості з Нідерландів пройшли у цей раунд завдяки перемозі над Вікторією Пльзень з рахунком 3:1.

А ось Динамо в матчі чемпіонату України вдома зіграло внічию з Десною 0:0. Це була друга гра киян у чемпіонаті в новому сезоні.

Що кажуть тренери. Виступаючи на передматчевій прес-конференції, тренер АЗ Арне Слот дав своїй команді шанс на перемогу 50/50.

– Важко сказати, хто є фаворитом. Ми не змагаємося разом і не часто граємо одне з одним. Гра триває близько 90 хвилин, тому я думаю, що співвідношення шансів 50-50 – гарне, – сказав він.

Зі свого боку тренер Динамо Мірча Луческу вважає, що АЗ буде складно грати на виїзді.

– Більшість останніх ігор вони зіграли вдома, тому виїзд до Києва буде для них складним. Ми мотивовані та хочемо перемогти, – сказав він.

З початку З кінця
Пряма трансляція
20:34 - 15 вересня
Статистика на 30-у хвилину

Динамо – зліва, АЗ – справа

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20:31 - 15 вересня

Динамо не вистачає, звичайно, Циганкова. Не відомо, який характер травми у футболіста, але в заявці його немає.

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20:30 - 15 вересня
Момент!

М’яч у воротах Динамо. Але гол не зарахований, бо м’яч вийшов за межі поля.

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20:26 - 15 вересня

Футболіст АЗ впав у штрафному Динамо, але суддя не підніс свистка до рота.

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20:24 - 15 вересня

Уже 20 хвилин команди чекають на помилки одна від одної.

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20:22 - 15 вересня
Жовта картка

На 19-й хвилині ще один динамівець Родрігес отримав жовту, коли наступив шипами на суперника. Дивно, але на початку матчу арбітр за подібну грубу гру вибачав гравців АЗ.

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20:18 - 15 вересня
Жовта картка

Буяльський (Динамо) отримав жовту на 15-й хвилині, зробивши жорсткий підкат під суперника. Прямою ногою заїхав футболісту в ногу гравця АЗ, коли програв боротьбу.

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20:17 - 15 вересня

Перша небезпека на 13-й хвилині біля воріт Бущана. Віт (АЗ) отримав пас у штрафному і завдав удару, який забрав голкіпер Динамо.

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20:13 - 15 вересня

10 хвилин матчу позаду. Поки гра проходить в режимі очікування – без перспективних моментів і навіть ударів.

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20:11 - 15 вересня

Родрігес (Динамо) змарнував шанс вивести кількох гравців київської команди на одного захисника АЗ, коли не віддав вчасно передачу.

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