Испанский форвард мадридского Атлетико Альваро Мората перейдет в туринский Ювентус на правах аренды.

Договор аренды между бьянконери и 27-летним футболистом будет длится до конца сезона-2020/21. Годовая аренда Альваро обойдется туринскому клубу в €10 млн. После ее завершения Ювентус может воспользоваться опцией выкупа игрока за €45 млн.

На место Мората матрасники планируют подписать нападающего каталонской Барселоны и сборной Уругвая Луиса Суареса.

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Интересно, что Ювентус сначала рассматривал кандидатуру именно Суареса, но его переход сорвался. Также в сферу интересов чемпионов Италии входили босниец Эдин Джеко (Рома, Серия А) и поляк Аркадиуш Милик (Наполи, Серия А).

Мората уже защищал цвета туринского клуба в период с 2014 по 2016 год.

Испанский футболист перебрался на Ванда Метрополитано в январе 2019 года из лондонского Челси на правах аренды за €7 млн. Летом 2020 года матрасники выкупили контракт игрока за €56 млн.

В прошлом сезоне Альваро принял участие в 34 матчах испанской Примеры, в которых 12 раз отличился в воротах соперников и записал в свой актив две результативные передачи.

Источник: Cuatro