Мюнхенская Бавария и испанская Севилья в четверг, 24 сентября, встретятся в рамках матча за Суперкубок УЕФА 2020. Матч состоится в Будапеште на Пушкаш Арене. Начало встречи в 22.00.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Ганса-Дитер Флика. На победу Баварии принимают ставки с коэффициентом 1.35. Успех испанского клуба оценивается в 8.10. Ничейный исход встречи в основное время — 6.00.

Читайте: Без Месси и Роналду: УЕФА назвал тройку претендентов на награду футболист сезона

На победу Баварии после компенсированного времени или серии пенальти дают коэффициент 1.17, тогда как на нервионцев — 5.50.

Также букмекеры дают 1.35 на то, что первый гол забьют мюнхенцы, а вот на то, что первыми счет откроют красно-белые — 3.25.

Право сыграть в матче за Суперкубок Бавария завоевала, взяв трофей Лиги чемпионов. В финале мюнхенцы обыграли французский ПСЖ (1:0). Севилья же взяла трофей Лиги Европы, одолев в решающем матче миланский Интер — 3:2.

Это будет третья очная игра команд в истории. Впервые они встретились в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда победу по итогам двух матчей праздновала Бавария (1:2, 0:0).