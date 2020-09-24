В матче за Суперкубок УЕФА 2020 встретятся мюнхенская Бавария и испанская Севилья. Игра состоится 24 сентября в Будапеште на новом стадионе Пушкаш Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 3, на платформах Oll.tv и Воля TV. Также bгру покажут белорусский канал Беларусь 5 и российские Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

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В повторе встречу можно будет посмотреть 25 сентября на телеканалах Футбол 2 — в 6.00 и 14:55, Футбол 1 — в 10.20 и 18:50, а также на Футбол 3 — в 22.45.

Сначала матч за Суперкубок УЕФА должен был пройти на стадионе Эштадиу-ду-Драгау в португальском Порту еще 12 августа, но пандемия Covid-19 внесла свои коррективы. Исполком УЕФА принял решение перенести финальный матч ЛЧ в столицу Португалии, а Суперкубок в Будапешт.

Также в отличии от финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, на матч за Суперкубок допустят зрителей — их количество должно быть не более 30% от общей вместимости арены. Эта игра станет первой официальной под эгидой УЕФА со зрителями после возобновления соревнований в августе 2020 года.