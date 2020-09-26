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Факты / Спорт

Свитолина второй раз в сезоне получила титул WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу на теннисном турнире в Страсбурге 26 сентября.

Ее соперницей в финале была Елена Рыбакина из Казахстана: встреча в Страсбурге стал их первым очным поединком.

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Игра двух теннисисток длилась почти два часа: три сета завершились со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу украинки.

В финал турнира в Страсбурге украинка Элина Свитолина попала 25 сентября после победы над в трех сетах победившей белоруской Арину Соболенко.

Элина Свитолина — обладательница 15 титулов WTA, восемь из которых — в категории International.

Источник: WTA

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