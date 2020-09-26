Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу на теннисном турнире в Страсбурге 26 сентября.
Ее соперницей в финале была Елена Рыбакина из Казахстана: встреча в Страсбурге стал их первым очным поединком.
Читайте: Свитолина в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира – Forbes
Игра двух теннисисток длилась почти два часа: три сета завершились со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу украинки.
2️⃣nd title of the season! ????
The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1
— wta (@WTA) September 26, 2020
В финал турнира в Страсбурге украинка Элина Свитолина попала 25 сентября после победы над в трех сетах победившей белоруской Арину Соболенко.
Элина Свитолина — обладательница 15 титулов WTA, восемь из которых — в категории International.
Источник: WTA