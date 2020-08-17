Украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась на седьмом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.
Согласно данным журнала, за год (с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года) Свитолина заработала $6,4 млн. В эту сумму входят $5,4 млн призовых и $1 млн рекламных доходов.
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Украинская теннисистка рекламирует Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo и EAFit.
Первые девять места отдали теннисисткам, а последнее футболистке.
Самые высокооплачиваемые спортсменки мира:
- Наоми Осака (Япония) — $37,4 млн;
- Серена Уильямс (США) — $36 млн;
- Эшли Барти (Австралия) — $13,1 млн;
- Симона Халеп (Румыния) — $10,9 млн;
- Бьянка Андрееску (Канада) — $8,9 млн;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 6,6 млн;
- Элина Свитолина (Украина) — $6,4 млн;
- София Кенин (США) — $5,8 млн;
- Анжелик Кербер (Германия) — $5,3 млн;
- Алекс Морган (США) — $4,6 млн.
Топ-10 самых дорогих актеров мира
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил его Дуэйн Джонсон, который за прошлый год заработал $87,5 млн.
Из них $23,5 млн приходятся на фильм Красное уведомление.
Источник: Forbes
Фото: elisvitolina