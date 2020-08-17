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Факты / Спорт

Свитолина в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира — Forbes

Украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась на седьмом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.

Согласно данным журнала, за год (с 1 июня 2019 года до 1 июня 2020 года) Свитолина заработала $6,4 млн. В эту сумму входят $5,4 млн призовых и $1 млн рекламных доходов.

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Украинская теннисистка рекламирует Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo и EAFit.

Первые девять места отдали теннисисткам, а последнее футболистке.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира:

  1. Наоми Осака (Япония) — $37,4 млн;
  2. Серена Уильямс (США) — $36 млн;
  3. Эшли Барти (Австралия) — $13,1 млн;
  4. Симона Халеп (Румыния) — $10,9 млн;
  5. Бьянка Андрееску (Канада) — $8,9 млн;
  6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 6,6 млн;
  7. Элина Свитолина (Украина) — $6,4 млн;
  8. София Кенин (США) — $5,8 млн;
  9. Анжелик Кербер (Германия) — $5,3 млн;
  10. Алекс Морган (США) — $4,6 млн.

Топ-10 самых дорогих актеров мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил его Дуэйн Джонсон, который за прошлый год заработал $87,5 млн.

Из них $23,5 млн приходятся на фильм Красное уведомление.

Источник: Forbes

Фото: elisvitolina

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