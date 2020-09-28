Киевское Динамо во вторник, 29 сентября, проведет ответный матч в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе НСК Олимпийский будут принимать бельгийский Гент. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.90. Успех бельгийского клуба оценивают в 4.00. Ничейный исход встречи в основное время — 3.60.

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Также букмекеры дают 1.55 на то, что первый гол забьют хозяева поля, а вот на то, что первыми счет откроют буйволы — 2.33.

Стоит отметить, что матчи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в формате двух матчей. В первой встрече команд, которая состоялася 23 сентября в Генте на Геламко Арена победу со счетом 2:1 одержали киевляне. За бело-синих отличились Владислав Супряга и Карлос Де Пена, за Гент забил Тим Кляйндинст.

Это будет четвертая очная игра команд в истории. Впервые они встретились в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в сезоне-2010/2011. Тогда победу в домашнем и выездном поединках одержало киевское Динамо.