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Факты / Спорт

Динамо обыграло на выезде Гент в первом матче плей-офф отбора ЛЧ

Гент — Динамо Киев — 1:2

Гент: Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Оджиджа-Офо, Яремчук, Безус, Депуатр.

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Родригеш, Супряга.

Голы: Кляйндинст, 41 — Супряга, 9 Де Пена, 79

Гент и киевское Динамо встречались в рамках первого матча плей-офф квалификаии Лиги чемпионов сезона-2020/21. Матч состоялся в Генте на Геламко Арене и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче в начале первого тайма открыл Владислав Супряга, которому ассистировал Виталий Буяльский. Сначала арбитр усмотрел в моменте со взятием ворот офсайд, но после просмотра видеоповтора, указал на центр поля.

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На 25-й минуте встречи тренерскому штабу буйволов пришлось провести вынужденную замену, поскольку Роман Яремчук получил травму. Вместо украинца на поле вышел немец Тим Кляйндинст. Замена Гента сыграла, и под конец первой половины матча именно Кляйндинст восстановил равновесие, отправив головой мяч в сетку ворот Бущана.

После перерыва киевляне продолжали владеть преимуществом, изредка отдавая инициативу хозяевам поля. Зато в Генте отличился украинец Роман Безус, который заработал за семь минут две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

А победу подопечным Мирчи Луческу принес точный удар Карлоса Де Пены под конец встречи.

Игра ответ команд состоится 29 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Также Факты ICTV собрали самые интересные моменты матча Гент — Динамо в текстовой трансляции первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

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