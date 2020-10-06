В рамках товарищеского матча сборная Украины встретится с командой Франции. Игра состоится 7 октября в Сен-Дени на главном стадионе трехцветных — Стад де Франс.

Начало матча в 22.10 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 8 октября в 16.40 и 19.15 на канале Футбол 2 или в 10.20 на телеканале Футбол 1.

Также текстовая трансляция матча Франция — Украина будет доступна на сайте Факты ICTV.

Это будет десятая очная встреча команд. В предыдущих матчах французская команда пять раз праздновала победу, трижды сборные расписали ничью и один раз сине-желтые праздновали победу — это было в 2013 году в рамках матча отбора на чемпионат мира 2014 года.

Всего Ле Блю отличились 14 раз в воротах Украины, а сине-желтым удалось поразить сетку французской команды пять раз.