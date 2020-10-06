Сборная Украины встретится с командой Франции в товарищеском матче. Встреча состоится в среду, 7 октября, в Сен-Дени на главном стадионе Ле Блю — Стад-де-Франс. Начало матча в 22.10 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами встречи являются подопечные Дидье Дешама. На победу Франции принимают ставки с коэффициентом 1.23. Успех украинской команды оценивают в 14.50. Ничейный исход встречи — 5.50.

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На то, что трехцветные первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.17, а на сине-желтых — 5.00.

Действующие чемпионы мира ведут длительную беспроигрышную серию и в последний раз терпели поражение еще в отборе к Евро-2020 от Турции (2: 0). Подобная положительная статистика были и подопечных Андрея Шевченко, но она закончилась с разгромом от Испании (4:0).

Скорее всего, Дешам в матче с украинцами даст проявить себя игрокам, которые редко выходят в футболке Ле Блю, а также дебютантам. Иначе будут выглядеть и сине-желтые без футболистов донецкого Шахтера, которые находятся на самоизоляции.

Последний раз команды встречались в рамках отбора на чемпионат мира-2014 — первая игра команд в Донецке завершилась победой украинцев со счетом 2:0, а во Франции сине-желтые потерпели разгромное поражение — 3:0.