Франция и Украина сойдутся на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени в рамках товарищеского матча.

Это будет десятая очная встреча команд, в которых французская команда пять раз праздновала победу, трижды сборные расписали ничью и один раз торжествовали сине-желтые — это было в 2013 году в рамках матча отбора на чемпионат мира 2014 года.

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По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами встречи являются подопечные Дидье Дешама. На победу Франции принимают ставки с коэффициентом 1.19. Успех украинской команды оценивают в 16.5. Ничейный исход встречи — 7.50.

В этом спарринге Андрей Шевченко не досчитается большей части своих основных игроков — половина в лазаретах с травмами (Буяльский, Супряга, Кривцов, Коноплянка, Зинченко и Болбат), а другую скосил коронавирус (Степаненко, Пятов, Лунин и Панькив). Из-за вспышки коронавируса в Шахтере — все футболисты на самоизоляции и смогут присоединиться к национальной команде только на матчи Лиги наций, при условии второго отрицательного теста на Covid-19.

Поскольку у сборной остался лишь один здоровый вратарь Георгий Бущан, то в заявку на матч с французами пришлось заявить 45-летнего Александра Шовковского.

Французская сборная обошлась малыми “коронавирусными жертвами” — из-за положительного теста лагерь покинул защитник Лиона Лео Дюбуа, а вместо него вызвали игрока мадридского Реала Ферлана Мэнди.

Встречу в Сен-Дени доверили судить латвийской бригаде арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Ему будут помогать его соотечественники Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс. Четвертый арбитр матча — Александрс Голубевс.

Текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Украина начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.10.