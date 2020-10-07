Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против команды Франции, который состоится 7 октября в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс.

Шовковского внесли в заявку, поскольку ранее два голкипера национальной команды Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на Covid-19 и в распоряжении Андрея Шевченко остался один вратарь Георгий Бущан.

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В УАФ отмечают, что тренерский штаб не рассматривает Шовковского как обязательного участника матча с командой Франции. Его помощь понадобится, если Бущан сдаст положительный тест или получит травму во время игры.

Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча игроков, не имеющих профессионального контракта ни с одним клубом, но являющихся гражданами страны, которую представляет сборная.

Заявка сборной Украины на матч с Францией:

Вратари: Бущан, Шовковский;

Бущан, Шовковский; Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Макаренко, Караваев, Чеберко;

Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Макаренко, Караваев, Чеберко; Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус;

Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус; Нападающие: Яремчук.

45-летний Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года. За сборную Украины провел 92 матча.

Результаты сегодняшних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16.00 по киевскому времени.

Коронавирус в сборной Франции

Защитник футбольного клуба Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 перед товарищеской игрой против Украины.

Вместо него Дидье Дешам экстренно вызвал защитника мадридского Реала Ферлана Мэнди.

Фото: Павел Курбанов, УАФ