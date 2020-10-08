Франция — Украина — 7:1

Франция: Манданда (Маньян, 46), Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар, Ауар (Гризманн, 59), Толиссо, Камавинга (Погба, 59), Н’Зонзи, Жиру (Бен Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46), Макаренко (Шепелев, 62), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко, Зубков (Безус, 71).

Голы: Камавинга, 9 Жиру, 24, 34 Миколенко, 40 (авт.) Толиссо, 65 Мбаппе, 82 Гризманн, 89 — Цыганков, 53

Сборная Франции принимала сборную Украины в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс и завершилась крупнейшим поражением сине-желтых в истории со счетом 7:1.

Действующие чемпионы мира открыли счет уже на девять минуте встречи — дебютным голом за Ле Бле отличился 17-летний Эдуарду Камавинга, который пробил после отскока в левую девятку ворот.

После взятия ворот французы вошли в кураж — сначала простреливался Марсьяль, а затем на дубль метил Камавинга, но удвоить счет удалось Оливье Жиру, который проводил в футболке национальной команды сотую игру. На 34-й минуте матча Жиру оказался первым на мяче после того, как Бущан отразил круглого перед собой, и оформил головой дубль.

Несколько убойных моментов имел Руслан Малиновский, но мяч после его ударов предательски не шел в ворота.

На перерыв команды ушли при счете 4:0 на табло. После подачи с углового Виталий Миколенко пытался вынести мяч, но отправил его за шиворот своему же арбитру.

На старте второго тайма оба наставника провели тройные замены. Шевченко бросил в бой Цыганкова, Соболя и Чеберко. Сине-желтые с первых же минут после перерыва бросились наседать на ворота соперника. Сначала Шапаренко пробывал в левый угол, но не попал, а уже потом класс показал Виктор Цыганков, который прошел сольно оборону французов и пробил в нижний угол ворот без шансов для свеженького Маньяна.

После успешного взятия ворот украинцы имели шанс забить второй, но Зубков попал в штангу. После этого коучи снова обменялись двойными заменами.

Мбаппе, который вошел в игру в начале второго тайма, отпасовал на Корентена Толиссо, а тот эффектно пробил в нижний угол ворот.

Однако, на этом голевая феерия от французов не закончились и они продолжили добивать полурезервный состав украинской команды. Шестой гол в ворота Бущана отправил Килиан Мбаппе, а точку в матче поставил Антуан Гризманн.

Стоит ли обвинять во всех пропущенных голах дебютанта-голкипера сборной — нет. Ведь, Георгий Бущан в нескольких опасных моментах спас свои ворота, как после удара Толиссо, когда вытащил мяч из-под перекладины.

И учитывая сложившуюся ситуацию в сборной Украины с коронавирусом и несколькими травмированными игроками основы — эта игра стала скорее болезненным уроком для нашей сборной. И, к счастью, этот урок пришелся на контрольную игру.

Также Факты ICTV провели текстовую трансляцию матча Франция — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи.